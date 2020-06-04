Asus ROG Phone III всплыл в Geekbench. Это монстр с 12 ГБ ОЗУ

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Этот год скоро станет самым богатым на игровые смартфоны, их начинает выпускать всё больше производителей, а старые, такие как Asus, не перестают. Интересно, что большинство компаний теперь уделяют гораздо больше внимания мобильным играм. Помимо крутых экранов, геймерские смартфоны первыми начали получать 6, 8, а иногда и 12 ГБ оперативной памяти. Одним из пионеров этой тенденции является Asus с серией телефонов ROG. Теперь компания готовится представить новый телефон под названием ROG Phone III, который получит 12 ГБ оперативки.

Подробности

Asus сделала первое официальное заявление о ROG Phone III в пресс-релизе, где также сообщалось о партнерстве с Unity. После некий I003DD появился в GeekBench с 8 ГБ оперативной памяти. Многие заметили, что этот номер модели очень характерен для серии ROG Phone. Теперь то же самое устройство с номером модели I003D появилось в бае данных бенчмарка с 12 ГБ ОЗУ! Это говорит нам о том, что мы можем ожидать появления двух вариантов с 8 и 12 ГБ ОЗУ.

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Скорее всего, будет три версии постоянной памяти смартфона: на 128, 256 и 512 ГБ. Устройства ожидаемо получат Snapdragon 865 и Android 10.



К сожалению, информации о смартфоне сейчас необычно мало. Мы можем лишь предполагать, что устройство будет походить на ROG Phone II. Asus, вероятно, не отступит от традиционного дизайна серии, который подчёркивает игровую натуру смартфонов. Кроме того, он должен иметь физические триггеры в углах и дисплей с высокой частотой обновления, вероятно, 144 Гц. И последнее, но не менее важное: Asus должна продолжить поддерживать модульные аксессуары для своих игровых устройств.

Компания должна представить ROG Phone III в июле вместе с ZenFone 7. Это очень вероятно, особенно учитывая, что предыдущая ROG Phone второй версии также появился в июле, правда прошлого года.

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Источник: gizchina