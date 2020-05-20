ASUS ROG Phone III замечен в бенчмарке

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Третья итерация геймерского смартфона Asus выйдет в этом году и ROG Phone III должен продолжать дело своих предшественников с поправкой на увеличение мощности и ряд улучшений. С оглядкой на время выхода первых двух поколений, новинку должны представить летом, поэтому велика вероятность, что в скором времени мы увидим больше информации о ней.

Есть предположение, что ASUS ROG Phone III получил модельный номер I003DD. Смартфон с таким индексом был недавно найден на просторах базы данных бенчмарка Geekbench. Синтетический тест указывает на то, что смартфон построен на базе процессора Snapdragon 865, получил 8 Гб оперативной памяти и программную платформу Android 10.

К сожалению, это все что известно о ASUS ROG Phone III. Можно предположить, что смартфон получит до 16 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5, до 512 Гб постоянной UFS 3.1, AMOLED‑дисплей, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, наэкранный сканер отпечатков пальцев и емкий аккумулятор. Должны предложить стереодинамики, многомодульную основную камеру и фирменную оболочку ROG UI.

Источник: mysmartprice