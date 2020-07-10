Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro: новые дзенфоны унаследуют фишку Zenfone 6

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В мае прошлого года свет увидел оригинальный Asus Zenfone 6, который создавали с желанием предложить непохожий на других аппарат. Насколько хорошо получилось, решать вам. Возможно, сама Asus считает эксперимент с поворотной камерой удачным и продолжит его в Zenfone 7.

Камера-перевертыш у еще двух смартфонов

Пришло сообщение, что в этом году компания выпустит две модели в рамках новой серии: Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro. От предшественника они унаследуют поворотную камеру, но количество объективов увеличится. Так, если Zenfone 6 предлагал два датчика изображения, то в случае с Zenfone 7 их должно быть не менее трех. Возможно, помимо главного модуля здесь предложат широкоугольный датчик и телеобъектив.

Что еще известно

Что касается прочих характеристик, то Asus Zenfone 7 должен получить чип Snapdragon 865/865+, до 16 Гб оперативной памяти, OLED-матрицу и наэкранный сканер отпечатков пальцев. Естественно, что и поддержку сетей пятого поколения тут предложат. Когда стоит ждать премьеру новинок не сообщается. Сейчас в планах у компании анонс Asus ROG Phone 3, который состоится 22 июля и это будет один из первых смартфонов с Snapdragon 865+.

Источник: tnntoday