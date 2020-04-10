Аутентификацию по сканеру отпечатков пальцев можно перехитрить

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Несмотря на то, что сканер отпечатков пальцев самый распространенный и одновременно удобный способ авторизации, предложить высочайший уровень безопасности он не может. Исследователи Talos Security Group пришли к выводу, что дактилоскоп можно обмануть с вероятностью успеха 80% при помощи 3D-слепка отпечатка пальца.

Энтузиасты потратили несколько месяцев и около $2000 на изучение проблемы. Их «подопытными» стали устройства компаний Samsung, Apple, Microsoft и прочих производителей. В числе устройств, которые легко взломать при помощи объемного отпечатка пальцев, названы iPhone 8, MacBook Pro 2018 и Samsung Galaxy S10. Количество успешных попыток разблокировки тут достигло отметки 90% и в числе аутсайдеров назван ультразвуковой сканер, который несложно обмануть при помощи пальца, отпечатанного на 3D-принтере.

Среди причин сбоя работы дактилоскопа они называют тот факт, что очень часто принцип его работы основан на сравнивании отпечатка. Исследователи пришли к выводу, что сканер отпечатков пальцев сможет защитить от вторжения посторонних лиц только в том случае, если ваш гаджет не стал объектом охоты со стороны злоумышленников, которым нужно во что бы то ни стало заполучить данные с устройства.

По мнению Talos Security Group, технология распознавания отпечатков пальцев несовершенна, и она не гарантирует защиту от всех предполагаемых угроз. Поэтому, если пользователь хранит на устройстве конфиденциальную информацию и по роду своей деятельности попадает в высокую зону риска тех, чьи конфиденциальная информация ценна для третьих лиц, стоит отдать предпочтение надежным паролям и двухфакторной аутентификации на основе токенов.

Источник: gizchina