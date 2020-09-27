Автономность и производительность Snapdragon Wear 4100 на примере Mobvoi TicWatch Pro 3

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Mobvoi TicWatch Pro 3: что говорят о первых смарт-часах на Snapdragon Wear 4100 западные журналисты

Регулярно мы получаем отзывы, что покупать новые смарт-часы на Wear OS многие не решаются из-за печального опыта с быстродействием и автономностью таких гаджетов. Google пыталась бороться с низкой производительностью и продолжительностью работы носимых гаджетов на Wear OS, но в большинстве своем многие потуги оставались бесполезными. А все из-за слабой «железной» составляющей.

В этом году после нескольких лет практически забвения, Qualcomm наконец-то выпустила новые чипы для носимой электроники. Один из них, Snapdragon Wear 4100, где усовершенствовали техпроцесс и подтянули производительность. Первенцем с новым процессором стали смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 3, по которым и можно сделать вывод удастся ли новому чипу оказать положительное влияние на вычислительные возможности гаджетов и их автономность.

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Первыми смарт-часы получили журналисты ряда зарубежных зданий, успевшие протестировать их и высказать свое мнение о них. Так, главный редактор авторитетного ресурса XDA Developers Мишааль Рахман заявил, что Mobvoi TicWatch Pro 3 превзошли его ожидания. До сегодняшнего дня ему нравились смарт-часы на Wear OS, но крайнюю степень неудовольствия вызывала их слабая автономность. По его словам, Mobvoi TicWatch Pro 3 предлагают отличную автономность и достойную производительность, а в числе их достоинств он выделил отличный дисплей, широкий функционал для отслеживания физической активности и мониторинга здоровья, а также легкость самого гаджета.

Но он точно не может назвать смарт-часы от Mobvoi идеальным гаджетом. Ему не хватило функций ЭКГ и обнаружения падения владельца, а также поддержки беспроводной зарядки.

Если говорить о производительности Mobvoi TicWatch Pro 3, то Мишааль Рахман назвал ее хорошей. Правда, он столкнулся с рядом сбоев при загрузке панели приложений, но все остальные операции выполнялись легко и достаточно быстро. Несмотря на то, что плавность и прокрутка далеки от того, что предлагают смартфоны, но все же он остался доволен тем как работают часто используемые приложения, настройки и уведомления. В целом он заявил, что «производительность отличная для умных часов».

Говоря об автономности, главный редактор XDA Developers заявил, что по автономности работы Mobvoi TicWatch Pro 3 превосходят Samsung Galaxy Watch 3. Здесь предложили аккумулятор емкостью 577 мАч и обещают до 72 часов работы. То, что декларирует производитель в целом подтвердилось. Так, часы смогли прожить 2,5-3,25 дня использования при отключенном пульсометре и датчике измерения уровня кислорода в крови, а также без активации функции Always on Display. Активировав же эти датчики и AOD, умные часы продержались 2-2,5 дня. При этом на устройстве работало автоматическое подсоединение к Wi-Fi, но были отключены голосовой ассистент и датчик определения уровня стресса.

Мишааль Рахман оказался «невероятно впечатлен временем автономной работы Mobvoi TicWatch Pro 3». В частности, он остался доволен работой «основного режима», который позволил прожить часам почти два дня при условии, что заряд батарейки составлял всего 5%. И даже в таком щадящем режиме работы смарт-часы информировали о времени, количестве пройденных шагов и частоте сердечных сокращений. Во многими улучшение автономности работы смарт-часов на Wear OS он связывает с новым чипом Snapdragon Wear OS, который получил сопроцессор для щадящего расхода энергии.

Крис Ведель из Androidcentral и вовсе заявил о том, что «TicWatch Pro 3 — лучшее устройство на Wear OS на данный момент». В числе их достоинств он выделил «непревзойденную производительность, фантастическое время работы, а также фичу Dual Display 2.0». Тот уровень производительности и софта, которые предложили эти смарт-часы, позволяют им претендовать на звание лучшего носимого гаджета на платформе от Google.

Он отметил, что новые смарт-часы на Snapdragon Wear 4100 работают намного плавнее, чем гаджеты с чипами Snapdragon 2100 и 3100. От экранной анимации до открытия приложений, навигации и работы голосового помощника — все функционирует легко и просто. Повышение производительности на лицо.

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Еще одним улучшением в TichWatch Pro 3 он назвал время автономной работы. «Дозаправка» аккумулятору смарт-часов требовалась по истечение 2-3 дней работы. Это при условии всегда активного датчика отслеживания сердечного ритма и функции TicSleep для мониторинга качества сна. Он пришел к выводу, что с TichWatch Pro 3 он получает три дня работы, позволяющие ему круглосуточно измерять пульс, отслеживать уровень насыщения крови кислородом (SpO2) и мониторить фазы сна. Положительно на автономность также влияет функция Always on Display, а также можно отключить ряд датчиков, чтобы добиться продолжительного времени работы.

Со своей стороны, Дэмиен Уалд из 9to5google не смог выжать из Mobvoi TicWatch Pro 3 три дня автономной работы, но два дня — без проблем. Он также отметил видимое повышение производительности. Лаги — это то, с чем он сталкивался редко. Было замечено несколько зависаний во время настройки, но по сравнению с другими часами от Mobvoi все работает впечатляюще.

По словам журналиста 9to5google, «прокрутка не мешает работе, элементы пользовательского интерфейса теперь стали намного отзывчивее и быстрее. Несмотря на то, что он не готов сказать, что случился качественный скачок по большинству показателей, но он уверяет, если вы ранее имели опыт эксплуатации часов с Wear OS, улучшения вы непременно заметите. Дэмиен Уалд отмечает, что «повышение производительности действительно многообещающее».

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Источники: xda developers, androidcentral, 9to5google