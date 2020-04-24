Баг «убивает» iPhone одним сообщением

903

Были времена, когда сторонники Apple считали iPhone идеально работающими устройствами, лишенными софтовых проблем. Но к их огорчению, iPhone не лишены багов и периодически появляются новости о критических ошибках. Вот очередное такое неприятное известие.

В сети получило распространение новое сообщение смерти. Особое сочетание символов, которые отправляют в виде сообщения, приводит к подвешиванию операционной системы. Работает это так: нашли хитрые индийские символы на языке синдхи и прикрепили к ним еще значок итальянского флага.

Правда, уже быстро выяснилось, что национальный флаг Италии погоды не делает и его отсутствие все равно приводит к тому, что при получении пуш-уведомления на iOS-устройство оно зависает и прекращает реагировать на прикосновения к дисплею или механическим клавишам. Самое печальное — гаджет нельзя отправить в принудительную перезагрузку.

Чтобы избежать «смерти» устройства, на нем необходимо отключить оповещения о входящих уведомлениях во всех приложениях для переписки, включая мессенджеры и социальные сети. Apple знает об этой проблеме и работает над исправлением бага.

Подобные сообщения смерти не редкость для iOS. Таких случаев немного, но они встречались. Несмотря на все несовершенство Android, устройства с зеленым роботом не замечены за «подвисанием» из-за странных пуш-уведомлений.

Источник: 9to5mac