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Белый Meizu 17 на фото

25.03.2020 567 1

В сети уже не раз публиковали рендеры будущего Meizu 17. Первое время нас пытались убедить в том, что флагман получит круглую тыльную камеру, а уже позже начали демонстрировать изображения с горизонтальной камерой на манер прошлогодних флагманов Samsung или LG. Скоро анонс Meizu 17, а значит пришло время для «живого» фото.

 

Белый Meizu 17 на фото – фото 1


Это не первый снимок, на котором якобы изображен будущий флагман. Ранее нам показывали «фасад» новинки, где расположился дисплей с «вмонтированной» в него селфи-камерой, украшает периметр которой индикатор заряда аккумулятора. Теперь же нам предложили взглянуть на тыльную сторону Meizu 17.


Фотография призвана убедить нас в том, что смартфон получит на задней панели четыре датчика изображения, которые выстроились в ряд по горизонтали. Компания следует собственной моде на кольцевую светодиодную вспышку, которая теперь обрамляет один из модулей. В целом с виду Meizu 17 выглядит аккуратно, компактно и ладненько. Вся прелесть в минимализме.


Ожидается, что Meizu 17 предложит 90-герцовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 865, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, беспроводной адаптер Wi-Fi 6, быструю зарядку и модуль NFC. Компания уже подтвердила, что его анонс состоится в апреле.

 

Источник: slashleaks



Meizu 17 Meizu
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Саша Волошин
сейчас есть норм мейзу 16s и s pro. представили бы а Украине взял бы с удовольствием, а тут дырка в экране
25.03.2020 22:22
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Белый Meizu 17 на фото