Белый Meizu 17 на фото

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В сети уже не раз публиковали рендеры будущего Meizu 17. Первое время нас пытались убедить в том, что флагман получит круглую тыльную камеру, а уже позже начали демонстрировать изображения с горизонтальной камерой на манер прошлогодних флагманов Samsung или LG. Скоро анонс Meizu 17, а значит пришло время для «живого» фото.









Это не первый снимок, на котором якобы изображен будущий флагман. Ранее нам показывали «фасад» новинки, где расположился дисплей с «вмонтированной» в него селфи-камерой, украшает периметр которой индикатор заряда аккумулятора. Теперь же нам предложили взглянуть на тыльную сторону Meizu 17.





Фотография призвана убедить нас в том, что смартфон получит на задней панели четыре датчика изображения, которые выстроились в ряд по горизонтали. Компания следует собственной моде на кольцевую светодиодную вспышку, которая теперь обрамляет один из модулей. В целом с виду Meizu 17 выглядит аккуратно, компактно и ладненько. Вся прелесть в минимализме.





Ожидается, что Meizu 17 предложит 90-герцовый AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 865, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1, беспроводной адаптер Wi-Fi 6, быструю зарядку и модуль NFC. Компания уже подтвердила, что его анонс состоится в апреле.

Источник: slashleaks







