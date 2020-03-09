Бенчмарк AnTuTu исчез с просторов Google Play

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У синтетических тестов довольно специфическая, но постоянная аудитория. Утилиты скачивают миллионы пользователей, а нужны они для того, чтобы они могли понимать, какую производительность можно «выжать» из железа и потянет ли начинка хитовые игрушки. Нужны бенчмарки и производителям, позволяя ранжировать устройства по мощности и как инструмент маркетинга.

Одним из самых популярных является синтетический тест AnTuTu, но неожиданно платформа для тестирования исчезла из Google Play. С виртуальных прилавков магазина пропали тесты AnTuTu 3D Bench, AnTuTu Benchmark и AITUTU Benchmark (оценка производительности ИИ). Среди причин опалы назвали связь AnTuTu с компанией Cheetan Mobile, которая не раз замечена за нарушением правил публикации программных продуктов. Речь идет о несоблюдении условий конфиденциальности и использовании навязчивой рекламы.

Со своей стороны, разработчики бенчмарка сообщили, что 7 марта они получили от Google письмо в котором их предупредили, что их софт связан с аккаунтом Cheetah Mobil, поэтому он будет удален из магазина приложений. Они отрицают свою причастность к продвижению программного обеспечения Cheetah Mobil. Выводы о связи двух компаний были сделаны на основании того, что в политике конфиденциальности AnTuTu сделана ссылка на сайт cmcm.com (Cheetan Mobile), ведь CM оказывала AnTuTu юридические услуги.

На данный момент Cheetah Mobil является одним из акционеров AnTuTu, но ее доля невелика и бенчмарк является полностью независимой компанией. На данный момент разработчики синтетического теста намерены отказать от услуг Cheetah Mobil и надеются, что Google внимательно изучит все обстоятельства и это недоразумение будет разрешено — софт AnTuTu вернется в магазин приложений Play Store.

Источник: gizchina

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