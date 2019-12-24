Бенчмарк AnTuTu начал тестировать скорость передачи данных в мобильной сети и Wi-Fi. Составлен рейтинг лучших

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Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu на постоянной основе публикуют свои рейтинги производительности мобильных устройств. А еще иногда они берутся за составление списков тех смартфонов, которые являются оптимальными по соотношению характеристики/цена.





Но, похоже, что ребятам из AnTuTu стало скучно и они решили открыть для себя новое направления для изучения смартфонов — измерение скорости скачивания и передачи данных. Теперь синтетический тест может одновременно замерять скорость загрузки и передачи данных, используя как мобильные, так и Wi-Fi-соединения.





Все смартфоны, которые попали в рейтинг, прошли через «горнило» AnTuTu не менее 900 раз и в основу его составления положены усредненные результаты.









В итоге на свет родился новый рейтинг по скорости работы в мобильной сети, лидером которого стал Huawei Mate 30 Pro 5G. Он продемонстрировал среднюю скорость скачивания и выгрузки данных 125,52 Мбит/с и 27,35 Мбит/с соответственно. При этом задержка составляет 40 мс, а максимальная скорость загрузки и выгрузки может достигать 1206,96 Мбит/с и 622,77 Мбит/с соответственно.





На второй строчке табеля рангов оказался Huawei Mate 30 5G и замкнул тройку лидеров Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Дальше в первую десятку вошли смартфоны: Vivo NEX 3 5G, Vivo iQOO Pro 5G, Vivo iQOO Pro, OnePlus 7 Pro, Vivo iQOO, Oppo Reno Ace и Honor Magic 2.





Стоит акцентировать внимание, первые места в рейтинге достались аппаратам с поддержкой сетей пятого поколения, которые по скорости передачи данных существенно опережают своих 4G-конкурентов.





Правда, то касается скорости передачи файлов по Wi-Fi, то большого разрыва между 5G-смартфонами и устройствами с поддержкой LTE не наблюдается. Здесь на конечный результат влияет тип встроенного в смартфоне модема, домашняя архитектура и непосредственно сам роутер. Но и в этом зачете лучшими признаны флагманы семейства Huawei Mate 30, занявшие первые три места.





Источник: antutu.com