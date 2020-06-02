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Бенчмарк дает подсказку о чипе OnePlus Z

02.06.2020 896 2

Вот уже шесть лет OnePlus стремится создавать устройства с флагманскими характеристиками, которые прошли путь от «убийц флагманов» до лучших и недешевых топовых решений из Китая. Такая стратегия оказалась рабочей, но в нынешних реалиях на одних флагманах не «выедешь». Продажи, прежде всего, делают бюджетники и устройства среднего сегмента.

 

Бенчмарк дает подсказку о чипе OnePlus Z – фото 1

 

MediaTek или Qualcomm?

 

Поэтому через пять лет после выхода OnePlus X компания вновь вернулась к идее выпустить крепкий «середняк» и им станет OnePlus Z. Новинка должна выйти летом и один из животрепещущих вопросов для фанатов компании: чип MediaTek или Qualcomm получит новинка? Изначально упорно ходили слухи, что выбор пал на Dimensity 1000L. Но потом появилось предсказание, что новинку решено комплектовать Snapdragon 765G.

 

В пользу того, что OnePlus Z удостоится чипсета от Qualcomm, говорит и результат теста смартфона в Geekbench. Бенчмарк идентифицировал аппарат как OnePlus AC2003 и в его основе лежит 8-ядерный процессор Qualcomm. Предполагается, что речь идет о Snapdragon 765G или Snapdragon 768G.

 

Много памяти

 

Стоит отметить, что синтетический тест указывает на наличие 12 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10. Увидеть в аппарате среднего уровня столь внушительный объем оперативки, удивительно.

 

Источник: mysmartprice

OnePlus Z
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Денис
Если эта модель будет стоить с таким железом 400-450 долларов - это будет приемлемо.
02.06.2020 13:45
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Андрей Романов
Денис, 28-31500 рублей приемлемо? И это даже без наценки спекулянта-продавца? Это слишком дофига
02.06.2020 14:38
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Бенчмарк дает подсказку о чипе OnePlus Z