Бенчмарк дает подсказку о чипе OnePlus Z

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Вот уже шесть лет OnePlus стремится создавать устройства с флагманскими характеристиками, которые прошли путь от «убийц флагманов» до лучших и недешевых топовых решений из Китая. Такая стратегия оказалась рабочей, но в нынешних реалиях на одних флагманах не «выедешь». Продажи, прежде всего, делают бюджетники и устройства среднего сегмента.

MediaTek или Qualcomm?

Поэтому через пять лет после выхода OnePlus X компания вновь вернулась к идее выпустить крепкий «середняк» и им станет OnePlus Z. Новинка должна выйти летом и один из животрепещущих вопросов для фанатов компании: чип MediaTek или Qualcomm получит новинка? Изначально упорно ходили слухи, что выбор пал на Dimensity 1000L. Но потом появилось предсказание, что новинку решено комплектовать Snapdragon 765G.

В пользу того, что OnePlus Z удостоится чипсета от Qualcomm, говорит и результат теста смартфона в Geekbench. Бенчмарк идентифицировал аппарат как OnePlus AC2003 и в его основе лежит 8-ядерный процессор Qualcomm. Предполагается, что речь идет о Snapdragon 765G или Snapdragon 768G.

Много памяти

Стоит отметить, что синтетический тест указывает на наличие 12 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 10. Увидеть в аппарате среднего уровня столь внушительный объем оперативки, удивительно.

Источник: mysmartprice