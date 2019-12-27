Беспроводная гарнитура 1More E1026BT-I по скидке в Tmall

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Сегодня немало тех, кто считает необходимым пользоваться беспроводными наушниками. Они могут иметь спорный дизайн, не самые выдающиеся характеристики и звук, но быть должны. Если вы еще не успели обзавестись беспроводной гарнитурой, то в рамках распродажи в магазине Tmall на AliExpress можно прикупить 1More E1026BT-I со скидкой.

Изготовлены наушники из матового пластика и вес каждого составляет 6,2 грамма. Внутри них скрывается батарейки емкостью 55 мАч, а еще имеется зарядный кейс со встроенным аккумулятором на 410 мАч. Производитель декларирует автономность работы гарнитуры от одного заряда в течение 6,5 часа, а посредством кейса продолжительность работы можно увеличить до 24 часов.

Гарнитура 1More E1026BT-I обладает поддержкой кодека aptX, что наряду с Bluetooth 5.0 предлагает хороший результат. Для достойного звучания используется чип от Qualcomm и 7-мм динамик с мембраной с покрытием из титана.

На задних торцах обоих наушников расположена управляющая кнопка, которая позволяет принимать и отклонять звонки, управлять музыкой и вызывать голосового ассистента. А еще тут используется специальная антенна LDS, призванная обеспечить бесперебойное соединения и быструю передачу сигнала.

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