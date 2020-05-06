Беспроводная зарядка через NFC реальность? Ну почти

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Возможность заряжать устройства без проводов — вещь полезная и нужная. Хотя есть еще немало тех, кто скептически относится к такому способу зарядки, где главный аргумент против — скорость зарядки. Она значительно ниже, чем по проводу. Правда, так было до недавнего времени. Сейчас производители начали наращивать мощность беспроводной зарядки и в ряде случае она ненамного уступает по скорости проводной.

А еще ищут пути, как сделать процесс беспроводной зарядки еще более комфортным. Как вам идея — заряжать устройства через NFC? Пришла информация, что глобальная ассоциация NFC Forum, которую спонсирует Apple, приняла новую спецификацию беспроводной зарядки (Wireless Charging Specification – WLC). Фишка ее в том, что NFC модуль можно использовать не только для передачи данных, но и энергии.

На данном этапе речь идет о возможности заряжать маломощные и небольшие гаджеты со скоростью 1 Вт. Это могут быть смарт-часы, фитнес-браслеты, наушники и стилусы. Кроме того, WLC позволит проектировать компактные девайсы без разъемов для зарядки с питанием от аккумулятора.

Кто знает, может в будущем ученым и разработчикам удастся увеличить мощность зарядки через NFC до таких величин, которые позволят вполне комфортно и на приличной скорости заряжать смартфоны. Правда, на это может уйти несколько лет. На данном этапе посредством NFC можно передавать лишь небольшое количество энергии. Но от этого сама технология WLC не становится менее значимой.

Источник: appleinsaider