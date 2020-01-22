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Беспроводная зарядка в OnePlus 8 Pro реальность?

22.01.2020 426 3

Возможность заряжать мобильное устройство без проводов появилась достаточно давно. Но, не у пользователей, предпочитающих аппараты OnePlus.  Похоже, что в этом году сбудется мечта поклонников смартфонов OnePlus — компания решилась на долгожданный шаг и новое поколение флагманов получит беспроводную зарядку.

 

Беспроводная зарядка в OnePlus 8 Pro реальность? – фото 1


Об этом свидетельствует информация от известного инсайдера Max J. Источник указывает на то, что OnePlus 8 Pro получит поддержку беспроводной зарядки.


До недавнего времени OnePlus скептически и прохладно относилась к такому способу зарядки. Главным аргументом в пользу отказа от ее реализации стала скорость зарядки смартфона. Глава компании не раз заявлял о том, что она значительно ниже проводной, поэтому они не видят практической пользы от такой новации.


Правда, он не отвергал возможность появления беспроводной зарядки в будущем. Прирост скорости и усовершенствование технологии назывались в качестве ключевых условий для того, чтобы компания рассмотрела возможность ее реализации.


Если OnePlus 8 Pro действительно будет заряжаться по беспроводу, то, скорее всего, предпочтение будет отдано стандартному решению Qi, которое проще и дешевле в реализации. А еще компании придется стать членом консорциума беспроводной электромагнитной энергии.


Источник: twitter.com


 

OnePlus 8 Pro OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Новиков Станислав
и не долбишь разъем
22.01.2020 10:54
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Санька
Практическая польза? Перед сном просто положить телефон на зарядку и лечь спать. В этом случае время зарядки неважно. Удобно, что не надо целиться проводом в телефон, особенно когда сонный
22.01.2020 10:46
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Сергей
Напиши об этом Питу Лау. Так и скажи, я тут самый умный (и пофиг, что я называю себя по-детски Санька), поэтому вот тебе практическая польза. Го внедрять OnePlus:)
22.01.2020 11:22
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Беспроводная зарядка в OnePlus 8 Pro реальность?