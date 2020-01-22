Беспроводная зарядка в OnePlus 8 Pro реальность?

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Возможность заряжать мобильное устройство без проводов появилась достаточно давно. Но, не у пользователей, предпочитающих аппараты OnePlus. Похоже, что в этом году сбудется мечта поклонников смартфонов OnePlus — компания решилась на долгожданный шаг и новое поколение флагманов получит беспроводную зарядку.









Об этом свидетельствует информация от известного инсайдера Max J. Источник указывает на то, что OnePlus 8 Pro получит поддержку беспроводной зарядки.





До недавнего времени OnePlus скептически и прохладно относилась к такому способу зарядки. Главным аргументом в пользу отказа от ее реализации стала скорость зарядки смартфона. Глава компании не раз заявлял о том, что она значительно ниже проводной, поэтому они не видят практической пользы от такой новации.





Правда, он не отвергал возможность появления беспроводной зарядки в будущем. Прирост скорости и усовершенствование технологии назывались в качестве ключевых условий для того, чтобы компания рассмотрела возможность ее реализации.





Если OnePlus 8 Pro действительно будет заряжаться по беспроводу, то, скорее всего, предпочтение будет отдано стандартному решению Qi, которое проще и дешевле в реализации. А еще компании придется стать членом консорциума беспроводной электромагнитной энергии.





Источник: twitter.com



