Беспроводной пылесос Dreame V11: тихая мощь для повседневной уборки

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Скидка на ручной пылесос Dreame V11

Постепенно в нашу жизнь проникли ручные пылесосы, которых лишили проводов, и они стали надежными помощниками, когда речь заходит о домашней уборке. Хорошая и удобная штука, которую сложно назвать бессмысленной особенно там, где нет поблизости розетки. Одна из интересных моделей — Dreame V11. И именно сейчас ее можно урвать дешевле, если использовать при покупке скидочный купон DREAMEV11RU1.

Вы получите в свое распоряжение пылесос мощностью 25 кПа с двигателем SPACE 4.0, работающий на оборотах 125000. Питает Dreame V11 аккумулятор емкостью 3000 мАч и на полную зарядку уйдет до 4 часов. Емкости батарейки хватит на 90 минут легкой уборки, а там, где потребуется глубокая очистка он проработает 30 минут.

Имеется HD-дисплей, который извещает о режимах уборки и предупреждает о состоянии батареи. Емкость пылесборника составила 0,5 л, есть 5-ступенчатая система глубокой очистки и три режима работы: эко (90 мин), стандартный (до 40 мин) и максимальная мощность (до 10 минут). С водой Dreame V11 не дружит, но зато он достаточно тихий и предлагает комплект различных насадок, позволяющих убирать разнообразные поверхности.





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