Беспроводной пылесос Xiaomi Dreame XR скинул в цене

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Десятилетие AliExpress — отличный повод прикупить себе что-то на одной из крупнейших торговых площадок в мире. Начиная с сегодняшнего дня, огромное количество товаров сбросили в цене, купоны и промокоды позволяют сэкономить еще больше. В числе товаров, ценники на которые снижены, попал ручной беспроводной пылесос Xiaomi Dreame XR, дебютировавший в 2020 году.

Среди преимуществ этого домашнего помощника производитель отмечает высокую мощность всасывания, мощный мотор, продолжительное время работы и систему воздушного охлаждения. Пылесос оснастили 5-уровневыми фильтрами, аккумулятором емкостью 2500 мАч и контейнером для сборки мусора объемом 0,5 л.

Акция на Xiaomi Dreame XR уже стартовала и продлится до 1 апреля. Цена со скидкой составила $349,99 и это почти на $100 меньше его обычной цены. Еще больше сэкономить поможет скидочный купон от продавца на $8 при покупке товара на сумму $150. В итоге окончательный ценник составит $240,49.

Приятный бонус — среди покупателей Xiaomi Dreame XR будут разыграны бесплатные призы. Есть шанс выиграть Redmi Note 8, Xiaomi Mi Band 4, щетку для лица Xiaomi DOCO и прибор для ухода за кожей лица InFace.

Купить Xiaomi Dreame XR