Бета Android 11 пришла ещё на два смартфона!

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Совсем недавно первая открытая бета-версия Android 11 стала доступна на смартфонах Pixel. За ними о скором обновлении своих устройств до новейшей версии ОС объявили Oppo и Xiaomi. Теперь к этому списку присоединилась компания OnePlus, выпустившая Android 11 для двух своих смартфонов.



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Обновиться могут владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Но, к сожалению, даже стабильности на уровне Pixel ожидать не стоит. OnePlus сама объявила целый ряд очень неприятных проблем, а установившие Android 11 пользователи постоянно дополняют и без того далеко не короткий список. Среди проблем чаще всего отмечают плохую работу разблокировки по лицу и ассистента Google, несовместимость с видеозвонками, а также неприятные моменты по части UI оформления.

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Помимо этого, сильно страдает общая стабильность работы и некоторые приложения не запускаются. Короче, версия далека от хотя бы намёка на стабильную работу, так что пока рекомендовать новую версию к установке нельзя.

Но если вы всё ещё хотите опробовать Android 11 на OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, подробную инструкцию по установке можно найти по ссылке. Это официальный форум бренда. Там же расположены все необходимые файлы.

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Источник: gsmarena