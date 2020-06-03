Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10?
В последнее время наметилась тенденция к наращиванию зума. Сегодня что ни премьера флагмана, то производитель неизменно пытается впечатлить параметрами оптического или цифрового зума. Не останется в стороне от тренда и компания Xiaomi. Более того — она намерена установить рекорд.
Странная причуда или необходимость?
Известный «предсказатель» Xiaomishka сообщил о том, что Xiaomi готовит смартфон с кодовым именем CAS и его премьера состоится в июле нынешнего года. Коммерческое имя новинки может быть Xiaomi Mi CC 10. Ее фишкой должен стать впечатляющий оптический зум — 12-кратный. Переплюнет новинка и Samsung Galaxy S20 Ultra предложив поддержку 120-кратного цифрового зума.
Основная камера Xiaomi CAS будет многомодульной и в качестве главного будет выступать датчик на 108 Мп Samsung ISOCELL Bright HM2. Интересно, что смартфону приписывают еще не анонсированный чип Snapdragon 775G с поддержкой сетей пятого поколения и модуль NFC.
Что дает масштабирование
Напомним, что у технологии оптического зума есть заметное преимущество перед традиционным цифровым зумом, включая создание фотографий лучшего качества при съемке с увеличением на большом расстоянии. Кроме того, пользователь получает широкий спектр возможностей постобработки кадра и это открывает большую свободу для творчества.
Источник: xiaomishka
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