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  • Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10?

Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10?

03.06.2020 668 1

В последнее время наметилась тенденция к наращиванию зума. Сегодня что ни премьера флагмана, то производитель неизменно пытается впечатлить параметрами оптического или цифрового зума. Не останется в стороне от тренда и компания Xiaomi. Более того — она намерена установить рекорд.

 

Странная причуда или необходимость?

 

Известный «предсказатель» Xiaomishka сообщил о том, что Xiaomi готовит смартфон с кодовым именем CAS и его премьера состоится в июле нынешнего года. Коммерческое имя новинки может быть Xiaomi Mi CC 10. Ее фишкой должен стать впечатляющий оптический зум — 12-кратный. Переплюнет новинка и Samsung Galaxy S20 Ultra предложив поддержку 120-кратного цифрового зума.

 

Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10? – фото 1

 

Основная камера Xiaomi CAS будет многомодульной и в качестве главного будет выступать датчик на 108 Мп Samsung ISOCELL Bright HM2. Интересно, что смартфону приписывают еще не анонсированный чип Snapdragon 775G с поддержкой сетей пятого поколения и модуль NFC.

 

Что дает масштабирование

 

Напомним, что у технологии оптического зума есть заметное преимущество перед традиционным цифровым зумом, включая создание фотографий лучшего качества при съемке с увеличением на большом расстоянии. Кроме того, пользователь получает широкий спектр возможностей постобработки кадра и это открывает большую свободу для творчества.

 

Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10? – фото 2

 

Источник: xiaomishka

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
fkn magic
судя по всему все зумы с таким размещением оптики достаточно заметно теряют в светосиле. но, на пляже пофоткать жопки конечно хватит
03.06.2020 21:04
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Безумный 12-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Круче некуда Xiaomi Mi CC 10?