Билл Гейтс дал свой прогноз, сколько продлится карантин из-за коронавируса в развитых странах

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Большинству стран с развитой экономикой понадобится от шести до десяти недель, чтобы пробыть в изоляции и взять под контроль распространение вируса. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. По его словам, эффективно бороться с вирусной пневмонией поможет карантин и интенсивное тестирование населения на признаки инфицирования.

Достаточно недолгий инкубационный период продлится только в странах, которые предпримут жесткие меры по недопущению массового заражения и готовы выделить достаточно средств на борьбу с COVID-19. При этом Бил Гейтс заявляет, что большее беспокойство должен вызывать не экономический спад из-за карантина.

Куда большую угрозу несут всему миру страны со слабой экономикой и неразвитой системой здравоохранения. У них нет эффективных инструментов по сдерживанию распространения коронавируса, а также банально не хватает койко-мест для госпитализации и изоляции инфицированных больных. Свобода перемещения и глобализация могут привести к быстрому распространению инфекции, а также понадобится немало времени, чтобы побороть болезнь. «Вирус не уважает национальные границы», — сказал основатель Microsoft.

Со своей стороны, Билл Гейтс призвал сохранять спокойствие, а также необходимо совершенствовать диагностику, лекарство и вакцины. Технологии существуют для того, чтобы помогать в этом и нужно извлечь уроки из сложившейся ситуации, чтобы впоследствии реализовать эффективные методы борьбы с эпидемиями.

Источник: techcrunch