Битва чипов: MediaTek Dimensity 800 vs Kirin 820 vs Snapdragon 765G

1868

Нужно отдать должное MediaTek — чип Dimensity 1000 у нее получился и его можно считать удачным решением. Его мощь позволяет Oppo Reno 3 5G лидировать в рейтинге AnTuTu среди устройств среднего ценового сегмента. А как обстоят дела в плане производительности с «младшим» его братом Dimensity 800? Оценивать его реальную мощь можно будет уже после выхода Oppo A92s, где он дебютирует. Но предварительные выводы уже можно сделать.

В сети появились результаты прогонки модели Oppo PDKM00 (Oppo A92s) в бенчмарке Geekbench. Полученный результат было решено сравнить с теми, которые демонстрируют Redmi K30 5G на базе Snapdragon 765G и Honor 30s с чипом Kirin 820.

По итогам испытаний в многоядерном режиме, Dimensity 800 обошел Snapdragon 765G, но уступил Kirin 820. Что касается одноядерного теста, то тут чип MediaTek в аутсайдерах с результатом 2504 балла. В целом, тайваньский процессор показал себя с лучшей стороны и уже факт того, что ему удалось обойти Snapdragon 765G в многоядерном тесте — серьезный успех для него и инженеров компании.

Напомним, что Dimensity 800 построен по 7-нанометровому техпроцессу, обладает 8 вычислительными ядрами, которые разделены на два кластера: 4хCortex-A76, 2,0 ГГц + 4хCortex-A55, 2,0 ГГц. Оснастили чип видеоускорителем Mali-G77, 4-ядерным нейронным блоком APU 3.0 и встроенным 5G‑модемом. Процессор поддерживает работу 90-герцовых дисплеев разрешением FullHD+, одиночных камер до 64 Мп или сдвоенных 34 Мп + 16 Мп.

Источник: Gizmochina