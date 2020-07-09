Битва монстров: одновременно сойдутся Lenovo Legion и Asus ROG Phone 3

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Вчера Qualcomm представила первый мобильный чип, который перешагнул когда-то, считавшийся недостижимым рубеж в 3 ГГц. Пионером стал Snapdragon 865+ и топовое железо получат два геймерских смартфона: Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion. Их выпуск обе компании явно подстраивали именно под анонс нового монстра производительности.

Дата премьеры

До сегодняшнего дня точно была известна только дата премьеры игрофона от Asus. А теперь мы знаем и дату дебюта Lenovo Legion. Словно сговорившись, обе компании выведут новинки в один день — 22 июля. И обе они получат титул первых устройств с Snapdragon 865+. Вряд ли тут будут определять лидера, ориентируясь по часам или минутам проведения презентаций.

Мощь

По предварительному забегу в AnTuTu, на вершину рейтинга самых мощных Android-смартфонов должен взойти Lenovo Legion. То, что этот аппарат будет могуч и силен, подтверждает и бенчмарк Geekbench 4. По итогам одноядерного теста смартфон набрал 4556 баллов, а в многоядерном — 13438 очков. Благодаря синтетическому тесту также удалось установить, что Lenovo Legion получит версию с 16 Гб оперативки.

Прочие подробности

О самом смартфоне известно лишь то, что он предложит выдвижную фронталку на 20 Мп, дисплей с частотой обновления 144 Гц, парочку стереодинамиков, систему охлаждения, сдвоенную основную камеру 16 Мп + 16 Мп, оперативку стандарта LPDDR5 и емкость батарейки может составить 4000 мАч. С учетом мощного железа, прожорливости модема 5G и дисплея, рекордов автономности новинка ставить не должна. По слухам, компенсировать это могут поддержкой рекордной по мощности быстрой зарядкой.

Источник: gizmochina