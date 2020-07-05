Битва за качество фото: новый виток эволюции камер от Huawei

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Дважды в год Huawei выпускает флагманы, которые занимают высшие строчки Олимпа мобильной фотографии. Практически ни у кого не осталось сомнений, что компания научилась делать хорошие камеры в топовых устройствах. Huawei была в числе тех, кто первым подхватил тренд на многокамерность и активно продвигает эту идею в жизнь. Но есть вероятность, что в будущем она может предложить несколько иной подход.

Патент

Китайский техногигант продолжает экспериментировать на ниве мобильных камер и всерьез подумывает об установке сменной оптики и выдвижного объектива. В Ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС (EUPIO) был обнаружен патент, где демонстрируется смартфон с массивным блоком основной камеры. Самое интересное, что огромный датчик изображения здесь выдвижной и способен выезжать из корпуса.

Судя по описанию к патенту, главная цель нового патента — добавить поддержку дополнительных объективов. Слева от основного модуля находятся два сенсора, ниже расположилась светодиодная вспышка, а ниже нее находится отдельная матрица, к которой можно подсоединять сменные объективы.

Как все это будет взаимодействовать, точной информации нет. На данный момент, это лишь патент, который может так и не быть претворен в жизнь. А вто что точно состоится, так это осенняя премьера серии Huawei Mate 40, но старт продаж может задержаться.

Источник: mydrivers, androidheadlines

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