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Black Shark 3 предложит емкую батарейку и ультрабыструю зарядку

21.02.2020 959 0

Известно, что готовится к выходу Black Shark 3 и его анонс намерены провести в режиме онлайн-конференции. Когда она состоится, точной даты нет, но очень похоже, что ждать осталось немного. Компания уже начала потихоньку интриговать и делиться подробностями об аппарате.


Очередные такие сведения были преподнесены в излюбленной форме китайских компаний: проведение опроса. Производитель таким образом заигрывает с пользователями, создавая иллюзию, что к их мнению прислушиваются и оно является решающим. Вот и на этот раз Black Shark предложила высказаться, какой вариант аккумулятора и быстрой зарядки пользователи хотели бы видеть в новом игровом смартфоне:

 

Black Shark 3 предложит емкую батарейку и ультрабыструю зарядку


  • 65 Вт + 5000 мАч, полная зарядка за 38 минут, 800 циклов зарядки;
  • 55 Вт + 4500 мАч, полная зарядка за 40 минут, 600 циклов зарядки;
  • 65 Вт + 4000 мАч, полная зарядка за 30 минут, 600 циклов зарядки;
  • 55 Вт + 4400 мАч, полная зарядка за 36 минут, 600 циклов зарядки.

 

Позже системный администратор компании напрямую указал, что пользователям стоит предпочесть первый из предложенных вариантов. А это означает, что компания определилась уже и Black Shark 3 получит батарейку на 5000 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. 


Ожидается, что новый геймерский смартфон предложит 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аппаратную платформу Snapdragon 865, оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0, модуль NFC, парочку стереодинамиков и поддержку Wi-Fi 6.


Источник: news.mydrivers.com

Black Shark 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.02.2020

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Black Shark 3 предложит емкую батарейку и ультрабыструю зарядку