Black Shark и Tencent Games теперь партнеры

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Можно как угодно относиться к самому понятию игровой смартфон, но то, что такие аппараты сформировали свой отдельный сегмент, вряд ли кто-то станет отрицать. Вскоре на сцену выйдет очередной геймерский смартфон Black Shark 3, который должен впечатлять 16 Гб оперативной памяти на борту. А еще компания решила основательно прокачать его в части игровых возможностей.





Пришло сообщение, что суббренд Black Shark, принадлежащий Xiaomi, заключил соглашение с Tencent Games. Известно лишь, что целью партнерства являются новации в области мобильных игр в плане «железа» и программного обеспечения. Нет никакой конкретики, что за новшества предложат в будущем. Возможно, первые плоды сотрудничества мы увидим в Black Shark 3.





Стоит сказать, что ранее партнером Tencent Games стала и компания ASUS, а результатом их совместной работы стал выход специальной версии игрового смартфона ROG Phone 2, ставшей эксклюзивом для рынка Китая. Не исключено, что в случае в Black Shark 3 мы увидим аналогичный ход с выпуском отдельной Tencent-версии.





О самой новинке от Black Shark нет никаких официальных данных. Слухи же говорят в пользу установки чипа Snapdragon 865, 120-Гц дисплея разрешением QHD+, а также емкого аккумулятора на 4700 мАч.





Источник: phoneradar.com







