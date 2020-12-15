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Blackview A80 Plus: ультрабюджетка с емким аккумулятором и квадрокамерой

15.12.2020 281 0

В продажу поступает Blackview A80 Plus по цене $98,99

В Blackview создали А-серию как ответ на бюджетные смартфоны других китайских компаний. Спрос на такие модели в последнее время вырос и неудивительно, что количество таких аппаратов растет. Очередная новинка — Blackview A80 Plus. Это смартфон-компромисс, где попытались за минимальный прайс предложить все необходимое.

 

Blackview A80 Plus: ультрабюджетка с емким аккумулятором и квадрокамерой – фото 1

 

Визуально это типичный доступный мобильник, где яркие расцветки призваны добавить немного эффектности аппарату. Blackview A80 Plus удостоился 6,49-дюймового In-Cell дисплея разрешением HD+, который занял 90,3% лицевой панели, емкого аккумулятора на 4680 мАч и бюджетного чипа Helio A25. В активе устройства 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, 3,5 мм разъем для наушников, слот для карт памяти и предложили модуль NFC.

 

Blackview A80 Plus: ультрабюджетка с емким аккумулятором и квадрокамерой – фото 2

 

Blackview A80 Plus заключен в корпус толщиной 8,8 мм, на тыльной стороне которого установили четырехкамерную систему с главным датчиком на 13 Мп. Для селфи имеется камера на 8-мегапикселей. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 10.

 

 

Сегодня, 15 декабря, Blackview A80 Plus появится на прилавках AliExpress и на старте продаж за него просят $98,99, тогда как обычная его цена $179,99.

 

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Blackview A80 Plus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.12.2020

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Blackview A80 Plus: ультрабюджетка с емким аккумулятором и квадрокамерой