Blackview BL8000 будет первым защищенным смартфоном с Dimensity 1200

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На прошлой неделе MediaTek устроила презентацию двух новых чипов Dimensity 1100 и Dimensity 1200, где последний из них стал на вершине модельного ряда чипмейкера. Уже известно, что новенькую платформу мы увидим в Redmi K40 и новом субфлагмане от Realme. Теперь пришло сообщение, что выпустить свою модель на базе Dimensity 1200 намерена и компания Blackview.

Обладателем нового творения от MediaTek станет Blackview BL8000, который к тому же будет защищенным устройством с 12 Гб оперативной памяти на борту и поддержкой 5G‑сетей. У компании уже есть 5G-смартфон Blackview BL6000 Pro. Среди преимуществ, которые получит новинка, компания называет «надежное соединение и повышенную скорость отклика экрана с поддержкой нескольких касаний».

Известно, что Blackview BL8000 появится на рынке в конце первого квартала или в начале второго, а сейчас компания с 22 января проводит распродажу Blackview A70 и Blackview A80s.

Напомним, что Dimensity 1200 является 6-нанометровым чипсетом, который обладает тремя кластерами ядер. Где один отведен под ядро Cortex-A78 с частотой 3,0 ГГц, а второй заняли три аналогичных ядра, но с пиковой частотой 2,6 ГГц. Третий блок отведен под квартет ядер Cortex-A55, работающие на частоте 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G77 MC9. Его присутствие позволит предлагать в смартфонах дисплей с частотой обновления 168 Гц и одиночные камеры разрешением 200 Мп.

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