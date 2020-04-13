Blackview BV9600Е: защищенный аппарат с AMOLED-дисплеем и батарейкой на 5580 мАч

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В прошлом году был представлен защищенный Blackview BV9600 и вот сейчас компания представила его продолжение — Blackview BV9600Е, который сохранил основные черты предшественника, но предложил больше памяти и ценник оставили прежним. В рамках продвижения новинки на рынке производитель проводит акцию, позволяющую прикупить ее со скидкой 20%.

Как и подобает защищенному устройству он получил герметичное и ударопрочное исполнение по классу защиты IP68/IP69K, а также военному стандарту MIL-STD-810G. Лицевую панель отвели под 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2248х1080 точек и соотношением сторон 19:9.

Построен смартфон на аппаратной платформе Helio P70, обладает 4 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и аккумуляторной батареей емкостью 5580 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Спереди установили фронталку на 8-мегапикселей и на тыльной стороне сдвоенную камеру с ведущим датчиком на 16-мегапикселей. Имеется боковой дактилоскопический датчик и чип NFC.

Вплоть до 22 апреля есть возможность прикупить Blackview BV9600E по цене $199,99, что на $50 ниже его обычной цены. Доступен смартфон к покупке в официальном магазине компании на торговой площадке AliExpress.

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