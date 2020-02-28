Blackview BV9800 Pro: главные козыри — защищенность, тепловизор и емкая батарейка

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Китайский производитель Blackview, получивший широкую известность благодаря защищенным смартфонам, выпустил в прошлом году новинку Blackview BV9800 Pro. Благодаря высокому уровню защиты корпуса, смартфон способен работать без ущерба для себя в экстремальных условиях, выдерживая удары, перепад температур и погружение в воду.

Эта модель для тех, кто нуждается в брутальном и почти неубиваемом смартфоне. А еще в его арсенале имеется тепловизор FLIP Lepton и емкая батарея на 6580 мАч. Смартфон обладает IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340х1080 точек, восьмиядерным чипом Helio P70, 6 Гб оперативной памяти и флеш-модулем на 128 Гб.

Работает он под управлением Android 9, оснащен фронтальной 16 Мп камерой, модулем NFC и основной камерой с датчиками на 48 Мп + 5 Мп + тепловизионная камера. Есть NFC, быстрая зарядка, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, сканер отпечатков пальцев, функция Face Unlock и 3,5 мм разъем для наушников.

Blackview BV9800 Pro создан с ориентиром на тех, кто ведет активный образ жизни или трудится в экстремальных условиях. Он незаменим там, где есть суровые природные условия, в которых под силу выжить только такому защищенному смартфону.

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