Blackview BV9900 Pro и BV9800 Pro: защищенным смартфонам — серьезные скидки

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Самоизоляция и рост цен на смартфоны — не повод отказываться от покупки устройств. Тем более, когда есть возможность прикупить что-то по сниженной цене. Так, только до 2 мая есть возможность приобрести защищенный Blackview BV9900 Pro со скидкой. Немного сбросил в цене и другой неубиваемый аппарат Blackview BV9800 Pro.

Напомним, что Blackview BV9900 Pro и BV9800 Pro — это смартфоны, которые выделяются среди прочих защищенных аппаратов наличием тепловизора Flip Lepton. Ему под силу измерять температуру в пределах +450 градусов Цельсия. Это поможет пригодиться не только в походах, но и на производстве, когда есть необходимость быстро выявить проблему и локализовать ее в короткий срок.

Blackview BV9900 Pro построен на базе Helio P90, обладает 5,84-дюймовым дисплеем разрешением FullHD, 8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 256 Гб, ОС Android 9.0 Pie и тройной камерой 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп с возможностью писать видео в формате 4К.

К достоинствам Blackview BV9900 Pro и BV9800 Pro стоит отнести максимальный уровень защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810G, а это означает, что они без ущерба для себя переживут падения, удары, перепад температур и погружение в воду.

Купить Blackview BV9900 Pro за $439,99

Купить Blackview BV9800 Pro за $399,99