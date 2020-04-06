Blackview BV9900 Pro по специальной цене на AliExpress

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Обычный смартфон, упавший на асфальт или в воду — это почти всегда стопроцентный «пациент» ремонтной мастерской. А вот защищенные аппараты смогут с честью пережить эти ситуации, и они пригодятся для тех, кто часто сталкивается с неблагоприятными условиями для эксплуатации мобильников. Среди тех, кто неустанно трудится над созданием неубиваемых устройств — компания Blackview.

В прошлом месяце был представлен Blackview BV9900 Pro, который стал еще одним представителем, в чьем арсенале есть тепловизор. Смартфон оснастили восьмиядерным чипом Helio P90, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 256 Гб и 5,84-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, который прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

Внутри корпуса с классом защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810G скрывается аккумулятор емкостью 4380 мАч, есть NFC, фронтальная камера на 16-мегапикселей и основная с датчиками 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп с возможностью записи видео 4К.

Blackview BV9900 Pro доступен для покупки на торговой площадке AliExpress. Обычный ценник на смартфон составляет $549,99. В период с 4 по 10 апреля есть возможность сэкономить более $100, прикупив гаджет за $439,99.

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