Blackview BV9900E: если хочется максимальную защиту, NFC и приемлемую производительность

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Вышел защищенный Blackview BV9900E

Компания Blackview уже плотно ассоциируется у нас с производителем защищенных смартфонов. Она неустанно работает над обновлением собственного модельного ряда и очередная ее новинка Blackview BV9900E. Гаджет стал упрощенной версией Blackview BV9900 и 21 сентября он появится в продаже.

Как и большинство устройств компании эта модель получила максимальный уровень защиты от пыли и влаги IP68/IP69K, а также она сертифицирована по военному стандарту MIL-STD-810G. В числе преимуществ устройства производитель выделяет наличие прочного стекла Gorilla Glass 5, применение ударопрочного жидкого силикона и возможность пережить перепады температуры вплоть до -30°С.

Blackview BV9900E построен на базе Helio P90, обладает 5,84-дюймовым дисплеем разрешением 2280х1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили четыре модуля основной камеры 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп. В активе устройства 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, операционная система Android 10 и питает его аккумуляторная батарея емкостью 4380 мАч. Есть NFC, сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C.

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