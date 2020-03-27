Blackview объявляет о распродаже на свои смартфоны

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Китай отходит от карантина и возвращается к своей обычной жизни. Активизировались и производители смартфонов, онлайн-магазины и торговые площадки, которые объявили акции, призванные стимулировать продажи устройств. Одну из таких распродаж устраивает Blackview и пройдет она в период с 27 по 31 марта. Повод — 10-летие AliExpress.

В акции участвует защищенный Blackview BV9900 Pro, и скидка на него составила 24%. За сумму $417,99 предлагают аппарат с уровнем защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810G, чипом Helio P90, 8 Гб оперативки и флеш-модулем на 128 Гб, 48 Мп камерой и тепловизором.

Такой же размер скидки предложили и для Blackview BV9800 Pro, акционный ценник составил $379,99. Среди характеристик смартфона обратим внимание на процессор Helio P70, 6/128 Гб памяти, емкий аккумулятор на 6580 мАч, защиту IP68/IP69K/MIL-STD-810G и наличие тепловизора.

Есть, что компании предложить и поклонникам устройств начального уровня. Так, только в дни акции можно приобрести Blackview A80 Pro по цене $89,59, и компания декларирует, что это на 44% ниже его обычного ценника. Смартфон предлагает чипсет Helio P25, батарейку емкостью 4680 мАч, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, четырехмодульную камеру с главным датчиком на 13 Мп и сканер отпечатков пальцев.

Купить Blackview BV9900 Pro

Купить BV9800 Pro

Купить Blackview A80 Pro

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