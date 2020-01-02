Blackview подвела итоги работы в 2019 году

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Компания Blackview решила подвести итоги своей деятельности за прошлый год. Сам производитель считает 2019 год продуктивным для себя и акцентирует внимание на ряде фактов, которые произошли в его становлении.

В категорию одних из самых удачных продуктов отнесен Blackview BV9900, который увидел свет под конец прошедшего года. Производитель заявляет, что за два дня ему удалось продать 1500 единиц этой модели, что для устройства из сегмента защищенных смартфонов можно считать успехом.

Среди ключевых особенностей этого аппарата обращаем внимание на наличие чипа Helio P90, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя на 256 Гб, основной четырехмодульной камеры с главным сенсором Sony на 48 Мп, а также максимальный уровень защиты IP68/IP69K и пульсометр.

Появилась интересная модель и в сегменте обычных доступных мобильников — Blackview A80 Pro. За $159,99 пользователь получает смартфон на базе Helio P25, с 4/64 Гб памяти, емкой батарейкой на 4680 мАч и системой из четырех датчиков на задней панели, где главный Sony IMX258 на 13 Мп.

Запомнился ушедший год и выходом смартфона Blackview BV9800 Pro с тепловизором FLIP®Lepton®. В активе устройства батарейка на 6580 мАч, чипсет Helio P70, 6/128 Гб памяти и камера Sony разрешением 48 Мп.

Выпустила компания в 2019 году и Android-марафонца — Blackview BV9100, который получил аккумулятор емкостью 13000 мАч для 6 дней работы в режиме ожидания. Обладает аппарат процессором Helio P35, двойной основной камерой и быстрой 30-ваттной зарядкой.

В наступившем 2020 году Blackview планирует и дальше выпускать свои смартфоны. А еще она посетит выставку MWC 2020, где покажет ряд своих устройств.