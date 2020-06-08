Blackview устроит фестиваль шопинга

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Ежегодно в Китае проводится распродажа 618, в рамках которой «режут» ценники на большое количество товаров. Свой 618 Midyear Shopping Festival проведет торговая площадка AliExpress и предложит прикупить что-то по сниженной цене. Примет участие в распродаже и бренд Blackview, который к тому же решил устроить анонс двух новых смартфонов.

Новичком модельного ряда компании стал Blackview BV6300 Pro, который должен появиться в продаже с 15 июня. Это защищенный аппарат в дизайне а-ля смартфонов Black Shark, который обладает чипом Helio G70, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128 Гб, аккумулятором емкостью 4380 мАч, операционной системой Android 10 и основной камерой 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп. В рамках распродажи 618 его можно будет прикупить за $199,99, тогда как обычная его цена $289,84.

Покупателям также предложат приобрести бюджетный Blackview A80. Это аппарат начального уровня с облегченной версией операционки Android 10 Go Edition. В арсенале устройства аккумулятор на 4200 мАч, 2/16 Гб памяти, чип MT6737V/W, дисплей диагональю 6,21 дюйма и четверная тыльная камера 13 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп + 0,3 Мп. Прикупить смартфон можно будет всего за $59,99, но количество акционных устройств лимитировано 2000 единицами.

Среди смартфонов, цены на которые будут снижены, окажутся Blackview BV9900 Pro и BV9800 Pro, а также состоится раздача скидочных купонов номиналом $90. Претендовать на них смогут только 556 покупателей, и их раздачу устроят 10 июня.

Распродажа Blackview