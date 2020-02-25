Благодаря дисплею Oppo Find X2 станет заметной новинкой на рынке

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Новый модуль камеры, дисплей 3К с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865 и быстрая память — все это Oppo Find X2. Для компании эта модель имиджевая и рассматривается как вершина технологий, поэтому неудивительно, что она должна предложить ряд фишек.





Одной из главных частей этой модели станет дисплей. И тут компания решила быть первой, кто предложит 3К-дисплей. О том, что новинка получит такой экран, сообщил вице-президент компании, опубликовавший соответствующий тизер на своей странице в Weibo. Несомненно, дисплей высокого разрешения в смартфоне с частотой обновления 120 Гц — это хорошо, но многие ли захотят платить за столь экзотическое решение, такой экран прожорлив.





Опыт Sony, которая уже достаточно давно сделала ставку на 4К-дисплеи в смартфонах, показывает, что пользователи не особо верят в фичу с высоким разрешением. Ведь на небольшой диагонали это преимущество нивелировано. Но понять логику Oppo можно. В своем имиджевом аппарате она попросту обязана предложить все самое-самое, чтобы у пользователей не возникало вопросов по поводу статуса и стоимости смартфона.





Напомним, что премьера Oppo Find X2 состоится 6 марта. Новинка будет выделяться наличием оперативной памяти LPDDR5, постоянной UFS 3.0, быстрой 65-ваттной зарядкой и тройной камерой, где один из модулей с перископом.





Источник: phone.cnmo.com







