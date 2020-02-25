Благодаря Samsung на рынке появятся флагманы с 16 Гб ОЗУ LPDDR5

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Компания Samsung объявила, что она приступила к серийному производству чипов оперативной памяти LPDDR5 объемом 16 Гб. Производитель заявляет, что новые модули на 16 Гб станут лидерами на рынке мобильной памяти премиум-класса.









Необходимое преимущество будет достигнуто за счет того, что новые чипы способны удовлетворить возрастающие требования, вызванные внедрением 5G, совершенствованием искусственного интеллекта и появлением тяжелых игр.









Скорость передачи данных для 16 Гб LPDDR5 составляет 5500 мегабит в секунду (Мбит/с) и это примерно в 1,3 раза быстрее, чем у предыдущей мобильной памяти (LPDDR4X, 4266 Мбит/с). По сравнению с LPDDR4X объемом 8 Гб, новая мобильная DRAM потребляет на 20% меньше энергии. При создании LPDDR5 используется 10-нанометровый техпроцесс второго поколения.









Новый 16 Гб пакет Samsung DRAM включает в себя восемь 12-гигабитных чипов и четыре 8-гигабитных чипа. На данном этапе компания начала массовое производство DRAM‑модулей на своем заводе в городе Пхентэке. В планах — выход 10 нм чипов третьего поколения на 16 Гб со скоростью передачи данных 6400 Мбит/с во втором квартале нынешнего года.





Несмотря на то, что Samsung запустила массовое производство 16-гигабитных чипов LPDDR5, маловероятно, что в этом году мы увидим смартфоны с ними на борту. Их выход стоит ждать в 2021 году.





Источник: news.samsung.com







