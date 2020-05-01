Благодаря Xiaomi смартфонов с 108 Мп камерой может стать больше

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Еще пару лет назад камера на 108 Мп в смартфоне казалась чем-то фантастическим и несбыточным. Но уже сегодня на рынке есть пять мобильных устройств, которые предложили датчик с таким разрешением. Еще несколько на подходе и один из них может выпустить Xiaomi. Кстати, три смартфона из пяти с 108 Мп датчиком принадлежат «перу» Xiaomi.

На своей странице в Twitter глава индийского подразделения компании Ману Кумар Джайн опубликовал пост, который можно расценивать как намек на скорый анонс нового смартфона с 108 Мп камерой. Что это за модель и когда она дебютирует, сведений нет. Ряд источников уверены, что речь идет именно о новом смартфоне, а не о выходе серии Xiaomi Mi 10 на рынок Индии.

Нам остается только ждать официального заявления компании о ее планах по выпуску в Индии смартфона с 108 Мп камерой. Напомним, что датчики изображения с рекордным разрешением сумела создать компания Samsung, в модельном ряду которой есть уже два таких сенсора: ISOCELL Bright HMX и ISOCELL Bright HMX1. Размер пикселей равен 0,8 мкм и габариты матриц составили впечатляющие 1/1,33ʺ, а это означает, что они захватывают больше света.

Благодаря технологии Quad Bayer происходит пиксель-биннинг, когда четыре соседних пикселя объединяются в один большой размером 1,6 мкм. Такой эффект наблюдается в ISOCELL Bright HMX. Тогда как в ISOCELL Bright HMX1 реализована технология Nonacell, где предлагается схема группировки пикселей 3х3, в результате чего имитируется один большой пиксель размером 2,4 мкм.

Источник: gizmochina