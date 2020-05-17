Блажь Xiaomi: даешь больше смартфонов. Redmi 10X, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G…

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Ориентироваться во всем многообразии и зоопарке различных моделей Xiaomi, становится все сложнее. Непросто стало искать логику и в названиях смартфонов. Потребитель не должен вникать в логику, что стоит за названиями, они должны быть просты и понятны. Но Xiaomi решительно не настроена упрощать жизнь своим поклонникам.

Мы уже писали о том, что готовится к выходу Redmi 10X. По данным ресурса 91mobiles, помимо базовой версии этой модели свет увидит его версия с поддержкой 5G и Redmi X10 Pro 5G. Компания попытается разделить новинки по цветовому исполнению. Так, младшая модель будет доступна в белом, зеленом и синем цветах, а 5G-версии получат фиолетовый, золотистый, серебристый и синий оттенки.

Redmi 10X должен удостоится дисплея диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, фронтальной 13 Мп камеры, порта USB Type-C, ОС Android 10 и четверной основной камеры с датчиками на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Базироваться аппарат станет на чипе Helio G70, питать его будет аккумулятор емкостью 5020 мАч, на выбор предложат две модификации 4/128 Гб и 6/128 Гб. Похоже, что Redmi 10X станет облегченной версией Redmi Note 9, где главное упрощение коснется аппаратной платформы.

Redmi X10 5G, как уже понятно из названия, станет очередным доступным 5G-смартфоном компании. В его активе будет 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Естественно, что чип тут будет помощнее и, скорее всего, присмотрят что-то из модельного ряда серии 800 от MediaTek.

Что касается Redmi X10 Pro 5G. то на данный момент неизвестно, какие характеристики тут прокачают. Сообщается только о наличии 8 Гб оперативки и флеш-накопителе вместимостью 128/256 Гб.

Источник: 91mobiles

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