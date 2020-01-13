Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене

1764

Если вы не успели приобрести себе что-то в подарок на Новый год, самое время посмотреть на то, что еще предлагают в магазинах со скидкой. Так, например, только до 15 января можно приобрести в магазине Tmall по сниженной цене беспроводные наушники 1MORE E1026BT-I.

Это небольшие наушники, где вес каждого из них равен 6,2 грамма. От одного заряда гарнитура проработает 6,5 часа благодаря встроенным внутрь батарейкам на 55 мАч. Продлить автономность до одних суток поможет зарядный кейс весом 40 грамм, внутрь которого встроен аккумулятор емкостью 410 мАч. Время зарядки полностью разряженной гарнитуры займет примерно 1 час и 40 минут.

Особо гордится производитель тем, что в арсенале наушников находится чипсет Qualcomm и предлагается беспроводной адаптер Bluetooth 5.0. Обещана пассивная звукоизоляция на хорошем уровне и внутри установлен динамик, мембрана которого покрыта титаном. За быстроту передачи сигнала и бесперебойное звучание отвечает антенна LCD.

Работать с треками, принимать звонки и вызвать голосового помощника позволит управляющая кнопка, расположенная на заднем торце наушника.

Купить 1MORE E1026BT-I (скидочный купон FORE200)