Где купить дешевле?

Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене

13.01.2020 1764 0

Если вы не успели приобрести себе что-то в подарок на Новый год, самое время посмотреть на то, что еще предлагают в магазинах со скидкой. Так, например, только до 15 января можно приобрести в магазине Tmall по сниженной цене беспроводные наушники 1MORE E1026BT-I.

 

Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене – фото 1

 

Это небольшие наушники, где вес каждого из них равен 6,2 грамма. От одного заряда гарнитура проработает 6,5 часа благодаря встроенным внутрь батарейкам на 55 мАч. Продлить автономность до одних суток поможет зарядный кейс весом 40 грамм, внутрь которого встроен аккумулятор емкостью 410 мАч. Время зарядки полностью разряженной гарнитуры займет примерно 1 час и 40 минут.

 

Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене – фото 2

 

Особо гордится производитель тем, что в арсенале наушников находится чипсет Qualcomm и предлагается беспроводной адаптер Bluetooth 5.0. Обещана пассивная звукоизоляция на хорошем уровне и внутри установлен динамик, мембрана которого покрыта титаном. За быстроту передачи сигнала и бесперебойное звучание отвечает антенна LCD.

 

Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене – фото 3

 

Работать с треками, принимать звонки и вызвать голосового помощника позволит управляющая кнопка, расположенная на заднем торце наушника.

 

Купить 1MORE E1026BT-I (скидочный купон FORE200)

1MORE E1026BT-I
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Bluetooth-наушники 1MORE E1026BT-I доступны по сниженной цене