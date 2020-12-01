Богато жить не запретишь или всю технику Xiaomi в дом

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Фанатик скупил весь ассортимент магазина Mi Store

Фанатизм — явление странное и плох любого толка, будь-то слепое поклонение какому-то бренду или коллекционирование чего-либо. Но человек слаб по своей натуре и впадает в грех фанатизма, в той или иной степени, постоянно. Удивляет то, с какой яростью поклонники каждой из марок отстаивают свой выбор, и будем откровенны — среди фанатов техники, самые ярые поклонники Apple и Xiaomi.

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Фанатизм проявляется по-разному. Так, например, на просторах Китая нашелся поклонник Xiaomi, который отметился тем, что скупил весь ассортимент Mi Store. Общая сумма чека составила $104 тысячи и при этом потребитель не стал пользоваться какими-либо купонами и скидками, позволяющими купить товар по меньшей цене. Что именно прикупил фанатик и как намерен распорядиться приобретенными товарами, не сообщается. Сказано лишь, что был скуплен весь ассортимент одного из фирменных магазинов компании Mi Store.

Возможно, сам поступок лишь эпатаж и желание получить свою долю хайпа. Ведь факт того, что история стала достоянием общественности и активно тиражируется средствами массовой информации, можно трактовать как пиар. Посмотрим, увидим ли мы продолжение истории и останется ли доволен потребитель приобретенными товарами.

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Источник: mydrivers