Более 1 млрд устройств работают под управлением Windows 10

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Компания Microsoft объявила о том, что более одного миллиарда устройств работают под управлением Windows 10. Изначально технологический гигант рассчитывал, что этот показатель будет достигнут к концу 2017 году спустя два года после выхода десятой итерации Windows. Но этим планам не суждено было сбыться, и только сейчас заветная цель была достигнута.

На данный момент Windows 10 является самой распространенной ОС для персональных компьютеров. «Каждый седьмой человек на планете планирует, создает, воображает, реализует, созидает и делает великие дела с Windows 10», — написал в Twitter корпоративный вице-президент компании Юсуф Мехди.

Второй по популярности является Windows 7, поддержка которой была прекращена в январе нынешнего года. Несмотря на все усилия и призыв Microsoft обновляться, пользователи не спешат переходить с Windows 7 на «десятку».

Технологический гигант заявляет, что Windows 10 меняет облик компьютеров, побуждая выпускать новые и инновационные устройства. В частности, речь идет о складных аппаратах с двумя экранами. На данный момент Windows 10 является единственной настольной платформой, которая ориентирована на устройства с различными форм-факторами. Со своей стороны, Microsoft намерена и дальше развивать операционную систему, стимулируя рост количества устройств с двумя дисплеями.

Источник: geekwire