Большая битва количества мегапикселей в камерах. 256 Мп — звучит безумно и впечатляюще

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В глубокой древности камера в телефоне была вещью бесполезной, и чтобы можно было заявить «смотрите, он еще и фото может сделать». С тех пор многое изменилось и фотовозможности смартфона вышли практически на первый план. Чтобы выделиться на фоне прочей братии, производители вновь включились в гонку мегапикселей и начали навешивать «лапшу на уши», что много мегапикселей это бесспорное благо и гарантия качественных фоточек.

В 2020 году — 48 Мп сенсоры уже вчерашний день. Камера на 64 Мп — это лишь компромисс, а светлое будущее — 108 Мп модули. Но и это, похоже, не предел. Наращивание количества мегапикселей продолжится и Qualcomm уже смотрит в будущее, предложив в Snapdragon 865 поддержку камеры до 200 Мп.

Возможно, следующая ступень — 144 Мп и даже 256 Мп. И смартфон с такой камерой могут уже тестировать. В сети появилось фото интерфейса камеры и на нем видно, что выбран режим сверхчеткой съемки разрешением 256 Мп. Кто автор творения, достоверно неизвестно. Но есть предположение, что на рекорд идет один из смартфонов Xiaomi.

На данный момент на рынке нет датчика изображения разрешением 256 Мп и нет возможности подтвердить подлинность снимка интерфейса камеры. Также не стоит исключать того, что в данном случае речь не идет о камере с «честными» 256 Мп, а есть лишь магия интерполяции, которая программно увеличивает полученное разрешение при помощи специальных алгоритмов. Все это заставляет скептически относиться к этой информации и не принимать ее на веру без оглядки.

Источники: mydrivers,sohu