Больше о Redmi K30 Pro: назвали емкость аккумулятора и мощность зарядки

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Прошлый год Redmi закончила на высокой ноте представив Redmi K30 в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. Если все сложится так как предсказывают инсайдеры, то вскоре эта модель получит свою продвинутую версию Redmi K30 Pro. Поставщики утечек не обходят эту модель стороной и периодически раскрывают какие-то детали о ней.









Ожидается, что помимо более мощной аппаратной платформы, Redmi K30 Pro сможет похвастаться емкой батарейкой. Так, сообщается, что он получит аккумуляторную батарею на 4700 мАч и предложит поддержку быстрой 33-ваттной зарядки. По сравнению с базовой моделью аккумулятор ее Pro-версии добавил в емкости 200 мАч.









На данный момент есть предсказания, что Redmi K30 Pro оснастят платформой Snapdragon 865, OLED‑дисплеем с высокой частотой обновления и высказываются осторожные прогнозы, что фронталка будет выдвижной. Хотя более логичным и ожидаемым станет решение предложить двойную селфи-камеру, врезанную в область экрана.





Ждут от смартфона 8 Гб оперативной памяти, операционку Android 10 с оболочкой MIUI 11 и основную камеру с четырьмя датчиками, где главный Sony IMX686 на 64-мегапикселя.





Источник: gizmochina.com







