Больше о Redmi K30 Pro: защита от брызг и предсказания о цене

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Считанные дни остаются до премьеры Redmi K30 Pro, в котором, как уверяет компания, «все сложится идеально». В рамках установленного на него ценника, он должен быть одним из оптимальных и лучших устройств на рынке. Компания явно стремится сделать все, чтобы Redmi K30 Pro по своей стоимости не зашел на территорию флагманских мобильников Xiaomi и прочих конкурентов.

Создавали смартфон по шаблону «флагман 2020 года». Тут предложат OLED‑дисплей, чип Snapdragon 865, оперативку LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, систему жидкостного охлаждения и быструю 33-ваттную зарядку. К числу преимуществ новинки производитель также решил причислить стекло Gorilla Glass 5, прикрывающее смартфон спереди и сзади. А еще заявлена защита от брызг по классу IP53, подддержка Bluetooth 5.1. с радиусом действия 400 метров и Wi-Fi 6.

Ожидается, что в базовой модификации Redmi K30 Pro предложит 6/128 Гб и запросят за него $495, а в топовой будет 8/128 Гб и ценник достигнет отметки $520. Разнообразия по объему встроенной памяти не обещают.

В случае же с Redmi K30 Pro Zoom Edition выбор будет более широким: 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб энергонезависимой. Вариант с 8/128 Гб на борту должны предлагать по цене $564.

Источники: mydrivers, twitter

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