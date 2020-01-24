Больше подробностей о характеристиках Oppo Find X2

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Oppo старательно создает имидж компании готовой экспериментировать и предлагать какие-то новации. Уже в первом квартале нынешнего года мы будем оценивать преемника Oppo Find X. Что на этот раз необычного предложат в Oppo Find X2 узнаем точно на презентации. Сейчас довольствуемся слухами.





С просторов Поднебесной пришли известия, что смартфон получит дисплей разрешением 3168х1440 пикселей с трендовой частотой обновления 120 Гц. Это будет изогнутая матрица и кромки согнут под углом 80 градусов. Фишкой новинки должен стать чип MEMC, который встраивают в телевизорах. Обещана поддержка глубины цвета 10 бит, 4096 уровней яркости и поддержка 1,07 млрд цветов.









В основу селфи-камеры ляжет датчик Sony IMX616 на 32-мегапикселя, а основная камера будет тройной с двумя новейшими сенсорами. Так, заявлено, что в Oppo Find X2 установят модуль Sony IMX689 на 48 Мп с размером сенсора 1/1,3 дюйма. В помощь ему дадут телеобъектив на 13 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и датчик Sony IMX708.





Сообщается также, что базироваться Oppo Find X2 будет на Snapdragon 865 и получит фирменный чип для управления энергопотреблением Oppo M1. От смартфона стоит ждать поддержку быстрой и беспроводной зарядки, оперативную память стандарта LPDDR5 и 5G-модем Snapdragon X55.





Источник: gizmochina.com







