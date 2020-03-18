Больше подробностей о Redmi K30 Pro

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Несмотря на пандемию коронавируса смартфонный мир не замер и анонс новинок не прекратился. Redmi решила, что сейчас самое время, чтобы представить свой топовый продукт на Snapdragon 865. Элитные особенности будет воплощать в себе Redmi K30 Pro, и компания продолжает знакомить с тем, чем будет интересна новинка.

Так, ранее производитель заявил, что никаких компромиссов не будет. Redmi K30 Pro будет настоящим флагманом, а принадлежность к касте премиальных будут выдавать лучший чип от Qualcomm, оперативная память LPDDR5 и флеш-модуль UFS 3.1. К этому перечню еще стоит добавить систему жидкостного охлаждения и быструю 33-ваттную зарядку.

Для продвижения смартфона на рынке, компания пошла на то, чтобы стать эксклюзивным партнером франшизы «Форсаж 9». Промо-кампания стартует одновременно с анонсом Redmi K30 Pro. Интересно, что Universal Studios отложила премьеру девятой части фильма «Форсаж» почти на год. Изначально картина должна была выйти 20 мая нынешнего года, но из-за коронавируса премьера отложена до 2 апреля 2021 года.

Напомним, что анонс Redmi K30 Pro состоится 24 марта. Смартфон получит OLED‑экран со встроенным в него сканером отпечатков пальцев, выдвижную фронталку, модуль NFC, основную камеру с 4 сенсорами и ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Источники: mydrivers, mydrivers