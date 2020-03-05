Больше подробностей о Redmi Note 9 Pro

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Сегодня в Индии состоялась премьера Realme 6 и Realme 6 Pro. Среди двух новинок именно «прошка» выглядит интереснее и имеет все шансы стать хитом продаж. Следующий ход за Xiaomi в лице ее суббренда Redmi. На 12 марта назначена премьера серии Redmi Note 9, где наибольший интерес представляет Pro-версия.





После прогонки Redmi Note 9 Pro в бенчмарке Geekbench стало понятно, что он получит чип от Qualcomm и очень похоже, что речь идет о Snapdragon 720G. По данным инсайдера Ишана Агарвала, в Индии этот смартфон будет доступен в версиях с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти. А еще он указывает на три цветовых варианта: черный, белый и синий. Не исключено, что последние два будут выполнены в виде градиента.





Известно, что Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro удостоятся дисплеев с круглым отверстием под фронтальный модуль. На задней панели предложат четырехмодульную камеру в форме квадрата. Предполагается, что в качестве главного датчика Pro-версия получит сенсор на 64 Мп, а базовый вариант будет довольствоваться модулем на 48-мегапикселей.





От смартфонов можно ждать от 4 до 8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью от 18 до 22,5 Вт.





Источник: gizmochina.com







