Больше подробностей о Samsung Galaxy M31

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25 февраля мы увидим обновление Galaxy M30. Речь о премьере модели Galaxy M31, которая намерена завоевывать популярность AMOLED‑дисплеем, емким аккумулятором и 64 Мп камерой. За пару недель до анонса в сети появилась информация о тех характеристиках, которыми будет обладать смартфон.





Последние сведения указывают на то, что Galaxy M31 получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64/128 Гб и фирменный чип Exynos 9611. За автономность работы будут отвечать батарейка на 6000 мАч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки.









Создавать селфи позволит камера на 32-мегапикселя, а на тыльной стороне установят систему из четырех датчиков: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4). Оснастят Galaxy M31 сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, фирменной оболочкой One UI 2.0 на основе Android 10.





Точно известно, что первой страной, где смартфон можно будет приобрести, станет Индия. Ожидается, что ценник на него составит около $211. Когда Galaxy M31 появится в других странах и сколько за него запросят на глобальном рынке, возможно, компания объявит во время его официального релиза.





Источник: pricebaba.com







