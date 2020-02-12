Больше подробностей о Xiaomi Mi 10

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Завтра Xiaomi представит новое поколение флагманов. Долгое время информацию о Xiaomi Mi 10 приходилось собирать по крупицам. Но после того, как компания объявила о дате премьеры флагмана, сведения о нем потекли как из рога изобилия. И к рассекречиванию сведений большего всего руку приложила сама Xiaomi.









Вот и на этот раз компания известила, что Xiaomi Mi 10 получит поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Можно будет его зарядить и по беспроводу на мощности 30 Вт, а еще смартфон готов и сам поделиться энергией с другими устройствами и мощность реверсивной зарядки составила 10 Вт.

Обещает компания и то, что Xiaomi Mi 10 получил «экран мечты» с частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорного слоя 180 Гц. Столь высокопарное звание он заслужил благодаря тому, что изготовлен по технологии AMOLED, есть поддержка HDR10+, цветового пространства DCI-P3, контрастность равна 5000000:1 и яркость составила 1120 нит. Еще одна черта матрицы — точность света JNCD ˂0.55.





К числу достоинств Xiaomi Mi 10 производитель причислил и миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Его диаметр составил 1,74 мм и это вдвое меньше, чем предлагают прочие устройства с такой «дыркой» под селфи-модуль.





После вчерашней презентации Samsung Galaxy S20 своими мыслями о новинках поделился глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Он заявил, что после анонса у него остался «осадок», что флагманы вышли не дешевыми и примерно на $400 дороже предшественников. Но рост цены обусловлен высокой стоимостью чипа и 5G-модема, модуля памяти LPDDR 5 и флеш-накопителя UFS 3.0.









Означает ли это, что глава Xiaomi намекает на то, что при аналогичных характеристиках Xiaomi Mi 10 тоже будет дорогим? Или наоборот, им удастся предложить беспрецедентно низкий ценник?





Акцентировал Лэй Цзюнь внимание и на том, что 108 Мп модуль достался только топовой и самой дорогой Ultra-версии, тогда как Xiaomi Mi 10 предлагает датчик с аналогичным разрешением уже в стандартной модификации.





Источник: news.mydrivers.com