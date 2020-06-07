Brandeis Prometheus — запомните это имя. Яркий и дерзкий уберфлагман (ОБНОВЛЕНО)

571

Когда-то давно производители телефонов соревновались в дизайне устройств, у пользователей был выбор между разными форм-факторами: слайдеры, моноблоки и раскладушки. Но те времена позади и сегодня рынок наводнен однотипными прямоугольниками, чей внешний вид набил оскомину. Отличия касаются, как правило, лишь материалов корпуса, исполнения фронтальной и основной камер, но внешность при этом во многом однотипна.

Эффектный и самобытный

На фоне происходящего, смартфон Brandeis Prometheus воспринимается как глоток чего-то свежего, оригинального и яркого. При первом взгляде на этот аппарат чувствуется характер и стиль. Если все сложится, то такой смартфон появится на рынке в ноябре нынешнего года. А сейчас разработчики оригинального устройства организовали сбор средств на него на краудфандинговой площадке Indiegogo и из запланированных $30 тысяч им удалось привлечь чуть больше $228 000.

Амбиций создателям Brandeis Prometheus не занимать. Они позиционируют его как «самый оригинальный смартфон в мире, обладающий экстремальным дизайном и флагманской начинкой». В устройстве в глаза бросаются две вещи. Во-первых, необычно оформленный семиугольный корпус. Во-вторых, на тыльной стороне установлена сдвоенная основная камера, которую окружает восьмигранник с 8 светодиодами по углам. А еще тут рамка, выполненная из нержавеющей стали.

Совершенство в начинке

Характеристики Brandeis Prometheus под стать его внешности: защита от воды IP68, дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и дискретизации 240 Гц, Snapdragon 865, 16 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-накопитель вместимостью 512 Гб UFS 3.0. Разрешение селфи-камеры составило 40 Мп, и она встроена в круглое отверстие по центру нижней части экрана.

На тыльной стороне установлена парочка датчиков на 108 Мп и 48 Мп. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 65 Мп и беспроводной с рекордной мощностью 40 Вт. Работает Brandeis Prometheus под управлением ОС Android 10, и производитель обещает два года поддержки. Габариты смартфона составили 158,4х76х8 мм при весе 201 грамм. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, есть тройной слот для двух карт microSD и eSIM.

Но самое главное, что «самый идеальный» смартфон для первых покупателей обойдется всего в $500, тогда как обычная цена его должна составить $1000. Что думаете о Brandeis Prometheus? Реальный продукт? Афера? Неосуществимый концепт?

ОБНОВЛЕНИЕ: Скорее всего, мы имеем дело еще с одним мошенническим проектом. В комментариях на площадке Indiegogo пользователи говорят о том, что американская компания Brandeis, создавшая прототип смартфона, откровенно жульничает, а у ее руля стоит проходимец и аферист Барнабас Брандеис. За его плечами только опыт работы маркетологом и продавца сотовых телефонов, а еще он отметился созданием трех неудачных стартапов.

Более того, пользователи припомнили Барнабасу Брандеису историю 2017 года, когда он организовал сбор средств на флагманский смартфон. Нашлись те, кто клюнул на «удочку» и инвестировал средства в ноунейм. Как уже понятно, смартфон так и не вышел, а возвращать деньги обманутым пользователям никто и не спешит. Более того, компания Brandeis отрицает сам факт того, что она занималась сбором средств, утверждая, что она лишь изучала спрос на топовый аппарат. Не сложно догадаться, что никто и не собирается возвращать деньги.

Возмущенные пользователи требуют от площадки Indiegogo положить конец мошеннической схеме. Ведь кнопка возврат на странице смартфона отключена, чем махинаторы обезопасили себя от претензий в части возврата средств, собранных и на Brandeis Prometheus.

Источник: indiegogo