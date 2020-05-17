Браузер Chrome для Android получит обновленную темную тему

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Разработчики мобильной версии браузера Google Chrome для Android-устройств приступили к испытаниям обновленного темного режима. Об этом широкой общественности рассказал ресурс XDA Developers со ссылкой на энтузиастов, которые проникли в недра Chromium. Пока нововведение не готово для массового релиза и нет понимания, когда оно будет доступно для широкого круга пользователей.

Темная тема не новшество для Chrome, она функционирует в меню настроек и панели инструментов. Но при использовании поисковика она практически не работала, и пользователи вынуждены были взаимодействовать с «белой» страницей. Чтобы затемнить страницу поиска, можно было активировать флаг #enable-force-dark. Но такая манипуляция не всегда приводила к желаемому результату, пользователи наблюдали некорректное отображение веб-страниц, которые не поддерживали темную тему.

В обновленном темном режиме появился флаг #enable-android-dark-search, задействовав который можно затемнить страницу поиска, когда браузер активирован на работу с темной темой. «Затемненный» поиск будет синхронизироваться с общесистемным темным режимом Android 10.

Напомним, что есть расхожее мнение, что темная тема облегчает нагрузку на аккумулятор и глаза пользователя при работе со смартфоном в темное время суток. Как показывают исследования, темный режим действительно может сэкономить заряд батарейки, но только, если в устройстве остановлена OLED‑панель. Кроме того, далеко не всем светлый текст на темном фоне кажется комфортным для восприятия и снижает нагрузку на глаза.

Источник: xda-developers

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